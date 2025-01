Maltempo sul Regno Unito, allarme in Scozia e Irlanda

Allerta rossa nel nord del Regno Unito e nella vicina Irlanda per l'arrivo di un'altra bufera invernale: la perturbazione Eowyn, potenzialmente più devastante delle ultime di questa stagione e destinata secondo i meteorologi del Met Office britannico a portare forte precipitazioni e soprattutto raffiche di vento fino a 130 chilometri all'ora, con disagi pesanti per il traffico e diverse attività, ma anche con pericoli per la vita delle persone.