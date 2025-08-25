Logo Tgcom24
PRONTI A RIPARTIRE

Maltempo Romagna, stabilimenti già aperti

Ombrelloni aperti e lettini pronti ad accogliere gli ospiti già dalla prima mattina

di Michela Pagano
25 Ago 2025 - 12:43
01:26 

La Romagna si rialza. A 24 ore dal violento nubifragio che ha colpito la costa gli stabilimenti balneari sono tornati attivi. Le spiagge ripulite. I lettini pronti. Qui siamo a Milano Marittima. "Eravamo attivi già ieri, noi romagnoli siamo bravi a rimboccarci le maniche" raccontano mentre sono al lavoro per sistemare i bagni. La tempesta di vento e acqua non ha spaventato i turisti. A Cervia spiagge affollate già di primo mattino. Stessa situazione a Cesenatico: ombrelloni aperti e lettini pronti ad accogliere gli ospiti. In Romagna la paura ha lasciato il posto all’ottimismo.

  

