Maltempo Romagna, stabilimenti già aperti

La Romagna si rialza. A 24 ore dal violento nubifragio che ha colpito la costa gli stabilimenti balneari sono tornati attivi. Le spiagge ripulite. I lettini pronti. Qui siamo a Milano Marittima. "Eravamo attivi già ieri, noi romagnoli siamo bravi a rimboccarci le maniche" raccontano mentre sono al lavoro per sistemare i bagni. La tempesta di vento e acqua non ha spaventato i turisti. A Cervia spiagge affollate già di primo mattino. Stessa situazione a Cesenatico: ombrelloni aperti e lettini pronti ad accogliere gli ospiti. In Romagna la paura ha lasciato il posto all’ottimismo.