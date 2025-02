Maltempo protagonista a San Valentino

Sui muri il segno dell'acqua che ha invaso case, negozi. Sono le conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto sull'Isola d'Elba. La più colpita è la città di Portoferraio. Auto sott'acqua, strade trasformate in fiumi: "E' un disastro", commentano i residenti. Decine di persone salvate dai vigili del fuoco: evacuate case, ristoranti e una scuola di danza dove erano rimaste chiuse dentro tre insegnanti e 9 bambine; 28 persone, bloccate in auto finite nel fiume di fango, sono state salvate in extremis dai vigili del fuoco, che hanno inviato rinforzi sull'isola. Maltempo anche su diverse regioni del Centro. Allagamenti nel Viterbese. Nevicate anche sui rilievi del Sud e della Sicilia. Sull'Etna, che continua ad eruttare, ecco la colata di lava che si fa largo tra la neve.