Giornata difficile anche oggi in Campania. Stamane nessun collegamento con le isole, non partono aliscafi e traghetti a causa del rischio mareggiate. Vento di grecale. Scuole chiuse in diversi comuni della Campania, e nel territorio di Campobasso.

Nel frattempo, al Nord il tempo rimarrà stabile e per lo più soleggiato, ma con un clima freddo e intense gelate notturne e mattutine.