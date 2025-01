Maltempo nel Salernitano, 8 escursionisti salvati dalla neve sul monte Cervati

Otto escursionisti sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati a causa della neve sul monte Cervati in una baita a circa 1.400 metri di altezza in località Ruscio di Vallevona, nel comune di Sansa, in provincia di Salerno. La comitiva, composta da sette adulti e una bambina, si è ritrovata isolata a causa delle copiose precipitazioni nevose che hanno interrotto collegamenti telefonici, elettrici e viari.