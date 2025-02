Maltempo nel Messinese, ecco cosa resta il giorno dopo

Ecco ciò che resta dall’ondata di maltempo che ha colpito violentemente le zone di Messina causando ingenti danni. Case invase da fango e detriti, strade trasformate in fiumi, auto trascinate dai corsi d'acqua. Siamo a Zafferia, una delle località più colpite, dove il torrente omonimo è esondato per il forte temporale. Molti abitanti, intrappolati nelle loro abitazioni, sono stati messi in salvo con i gommoni dei vigili del fuoco. Oltre 60 gli interventi. La forza del torrente ha trascinato con sé decine di auto. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro vetture. Straripati anche altri due torrenti in provincia, a causa della quantità d'acqua caduta in quattro ore, pari a 30 giorni di pioggia.