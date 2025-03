Maltempo in Toscana, l'Arno si ingrossa: paura a Firenze

L'ondata di maltempo che ha colpito gran parte dell'Italia sta creando moltissimi disagi in Toscana. A Firenze, nelle ultime ore, si sono registrate precipitazioni con cumulati fino a 27,8 millimetri. La situazione più critica lungo il percorso dell'Arno, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche nell'Aretino e nel Pisano. Nel tratto fiorentino il fiume ha superato in mattinata il primo livello di guardia ed è arrivato raggiungere i 3,64 metri. La portata dell'acqua, a metà mattina, è a 1.121,50 metri cubi al secondo.