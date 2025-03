Violente piogge hanno causato inondazioni e disagi nella città argentina di Bahia Blanca, nella provincia di Buenos Aires. Ad essere finite sott’acqua non ci sono solo molte case e strade, ma anche parte dell’ospedale della cittadina, dove le infermiere hanno dovuto portare via in braccio i neonati in cura al pronto soccorso pediatrico, completamente allagato.