Maltempo, il ciclone di San Valentino colpisce tutta Italia

Pioggia, vento forte, neve a bassa quota. Il passaggio del ciclone di San Valentino non è per nulla amorevole e colpisce un po' in tutta Italia. La Toscana è la regione dove temporali e acquazzoni stanno lasciando il segno. Pioggia battente anche in Emilia-Romagna dove vengono monitorati i fiumi, il cui livello per ora non desta preoccupazioni. La neve oltre a imbiancare le cime dell'Appennino, è arrivata pure a bassa quota in provincia di Parma. Impressionante la grandinata che si è abbattuta su Milano nel primo pomeriggio lasciando tracce del suo passaggio dal centro alla periferia.