Maltempo, allagamenti in Toscana: atteso un mercoledì nero al Centro-Nord

Il sottopassaggio della stazione è diventato una piscina di acqua piovana, ma le piogge sono riuscite a infiltrarsi persino davanti alle biglietterie, formando gigantesche pozzanghere. Siamo alla stazione dei treni di Massa in Toscana e queste sono le prime conseguenze dell'ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia. Situazione simile anche a Carrara con numerose aree in cui le strade hanno subito allagamenti. La situazione del torrente Carrione, che alle prime ore del mattino aveva iniziato a ingrossarsi è tornata sotto controllo. La fase clou di questa ondata di violenti temporali arriverà domani con una giornata che gli esperti definiscono nera. Il cielo sarà ovunque carico di nuvoloni che porteranno acquazzoni su gran parte del Nord e del Centro, in particolare sulle regioni tirreniche: Lazio e Toscana potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità.