Malta, giovane precipitata dal balcone, il padre: "Il fidanzato l'aveva picchiata"

"Le ha strappato i capelli e l'ha colpita a pugni e morsi. L'aveva già picchiata":è il racconto del padre di Claudia, la 18ene della provincia di Sassari, che si è gettata dal balcone di un hotel di Malta per sfuggire alla botte del fidanzato. Il 28enne, rientrato in Italia, avrebbe agito sotto l'effetto di stupefacenti. La polizia maltese indaga per violenze domestiche. Ad Arzachena, dove la giovane è cresciuta, gli abitanti sono sotto shock: "Siamo scossi, tutta la Sardegna è incredula"