Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Basilicata
I DELITTI DI BENEVENTO

Madre e figlio uccisi con sasso di 12 kg

12.00 PAUPISI SRV

10 Ott 2025 - 12:55
01:15 

Una pietra di dodici chili presa dal giardino di casa a Paupisi: con questo macigno è stata colpita nel sonno, Elisa Polcino, 49 anni. Uccisa dal marito Salvatore Ocone. Un colpo solo, violentissimo, inferto tenendo il masso con entrambe le mani

benevento
video tg