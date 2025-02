Macron incontra Trump: "Come possiamo garantire la sicurezza in Europa, se non garantiamo la sicurezza di Kiev?"

"Se non garantiamo la sicurezza dell'Ucraina in Europa, come possiamo garantire la nostra sicurezza? Viviamo a soli 1.500 chilometri di distanza, e i tedeschi e i polacchi sono ancora più vicini. La sicurezza di tutti è importante". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa alla Casa Bianca, a margine del bilaterale con Donald Trump. L'inquilino dell'Eliseo ha dichiarato che la Francia e i suoi partner europei vogliono una pace “veloce” in Ucraina, ma non vogliono un accordo “che sia debole”.