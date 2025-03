M5s, Conte: contro il governo Meloni in piazza il 5 aprile

Una grande manifestazione per dire basta al governo Meloni, ma anche forse per riacquistare la leadership del centrosinistra. Forte dei sondaggi che lo danno in crescita, il Movimento Cinquestelle prepara una grande giornata di protesta. Il prossimo 5 aprile sarà in piazza a Roma, per dire stop all'aumento dei prezzi e alle manovre del governo giudicate inefficaci. Conte: "Stiamo denunciando l'inerzia del governo, perché non puoi dopo due anni tirar fuori il decretino da tre miliardi.Tre miliardi non servono a nulla, sono stati già mangiati dall'inflazione". Ancora incerta la partecipazione degli altri partiti dell'opposizione alla manifestazione.