Non si placa l'emergenza incendi a Los Angeles. Sulle colline si è sviluppato un nuovo enorme rogo nel sobborgo di Costaic. Non si registrano danni a strutture, come ha spiegato il capo del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone. Ma comunque 31mila residenti nella zona sono sottoposti a ordini di evacuazione.