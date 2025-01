Londra, attivisti imbrattano la tomba di Charles Darwin nell'Abbazia di Westminster

Due attiviste di "Just Stop Oil" hanno scritto con vernice spray "1.5 is dead" sulla tomba di Charles Darwin, nell'abbazia di Westminster, in riferimento al superamento della soglia di 1,5 gradi della temperatura terrestre rispetto ai livelli preindustriali. Alyson Lee, 66 anni, e Di Bligh, 77 anni, hanno scelto la tomba del naturalista affermando: "Darwin si rivolterebbe nella tomba di fronte alla sesta estinzione di massa in corso".