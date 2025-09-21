Logo Tgcom24
Lo sapete che: il World Solar Challenge

La competizione più importante al mondo riservata ai prototipi che si muovono grazie all'accumulo dell'energia solare è stata vinta dal team olandese.

21 Set 2025 - 16:41
