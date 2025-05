Liverpool, auto investe pedoni alla parata per la vittoria in campionato

Quarantasette feriti, di cui 4 gravi, tra loro ci sono anche bambini. È il bilancio aggiornato della tragedia che ieri ha colpito il cuore di Liverpool, durante quella che doveva essere una giornata di festa per celebrare la squadra di calcio della città trionfatrice in Premier League. Poco dopo le 18, un'auto ha travolto la folla radunata lungo Water Street, seminando il panico tra migliaia di tifosi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo guidato da un 53enne residente in zona, si sarebbe lanciato a forte velocità sulla folla. L'uomo è stato fermato e arrestato. Gli inquirenti al momento escludono la matrice terroristica.