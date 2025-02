Libia, 14 anni dalla caduta di Gheddafi: festa a Tripoli

Fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo sopra Tripoli per celebrare il 14esimo anniversario della rivoluzione che ha visto la caduta di Muammar Gheddafi, avvenuta il 17 febbraio 2011. "La gioia dei libici è indescrivibile, ma puoi vederla nei loro occhi quando sventolano le bandiere qui in questa piazza. Non ci sono parole per descrivere questa felicità", ha spiegato Salem Ragoubi, professore all'Università Bani Walid.