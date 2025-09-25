Logo Tgcom24
ARRIVA LA CONFERMA

Le storie di Monster Hunter debuttano su Xbox

Capcom annuncia le versioni per console Microsoft dei tre episodi di Monster Hunter Stories.

25 Set 2025 - 16:06
