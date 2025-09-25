Logo Tgcom24
IMPEGNATIVO E SODDISFACENTE

Le sfide di Ninja Gaiden 4

Gli sviluppatori del gioco d'azione parlano di come hanno progettato la curva di difficoltà durante il panel al Tokyo Game Show 2025.

25 Set 2025 - 16:34
04:46 

