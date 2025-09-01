Logo Tgcom24
Lavoro, Istat: a luglio +13mila occupati su mese, +218mila sull'anno

Sono 218mila le persone che hanno iniziato a lavorare nell'ultimo anno. Si tratta"sia di dipendenti a tempo indeterminato che determinato

di Lorenzo Pace
01 Set 2025 - 20:49
Era dall'inizio dell'estate del 2007, subito prima della crisi mondiale dei subprime, che - in Italia - la disoccupazione non era così bassa: 6%. La stessa percentuale che, dopo diciotto anni in cui è schizzata fino ad arrivare al 13,4%, è stata raggiunta lo scorso luglio. Tradotto, vuol dire poco più di un milione e 500mila persone. Lo riporta l'Istat che, spiega, un tasso così basso è dovuto sia all'aumento degli occupati che degli inattivi. Perché se è vero che in Italia il 33,2% delle persone fra i 15 e i 64 anni non cerca un'occupazione, il numero dei lavoratori è in costante crescita. 

