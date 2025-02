Lanzarote, 30enne italiano brutalmente aggredito: fermato un uomo

Un uomo è stato fermato a Lanzarote da agenti della guardia civile come presunto autore dell'aggressione all'italiano Salvatore Sinagra, di 30 anni, attualmente ricoverato nell'unità di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Gran Canaria, Doctor Negrin. Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, è in queste ore interrogato. L'aggressione è avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell'isola delle Canarie.