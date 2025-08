Inizio vacanza da dimenticare per Giacomo Genny Urtis. Appena giunta in Costa Smeralda, in Sardegna, la chirurga dei vip è rimasta coinvolta in un brutto incidente sulla strada provinciale 73, tra San Pantaleo e Portisco (Olbia). Fortunatamente, fa sapere via social, "nulla di grave" ma l'auto è andata distrutta.