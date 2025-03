La settimana nera di Elon Musk

Elon Musk sta affrontando un momento difficile: dal gennaio 2025, il suo patrimonio è sceso di 137 miliardi di dollari a causa del calo del 40% delle azioni Tesla. Recentemente, negli Stati Uniti, sono scoppiate proteste contro i tagli del Dipartimento per l'Efficienza Governativa DOGE, con manifestazioni davanti alle concessionarie Tesla a New York, Seattle e in California. Inoltre, la Corte Suprema ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di mantenere il congelamento di 2 miliardi di dollari in aiuti esteri, ordinando la distribuzione dei fondi, segnando una battuta d'arresto per gli sforzi di Musk e dell'amministrazione nella riduzione delle spese governative.