La riforma della Corte dei Conti, l'ultimo atto al Senato

Tempi certi, e rapidi, per dare un parere in assenza del quale, varrà - scaduti i 30 giorni previsti - il principio del silenzio/assenso. E' alle battute finali al Senato la riforma della Corte dei Conti che si affianca a quella più in generale della giustizia che prevede - tra l'altro - la separazione delle carriere dei magistrati. Principio che interesserà anche i giudici contabili. Il testo, già approvato alla Camera, attende il via libera definitivo di palazzo Madama entro fine anno per entrare subito in vigore. Almeno per la parte che riguarda il cosiddetto doppio tetto al risarcimento. In pratica il pubblico amministratore condannato per danno erariale dovrà restituire una cifra che non potrà essere superiore a due anni del proprio stipendio lordo. O, calcolato diversamente, pari al 30 per cento del pregiudizio accertato.