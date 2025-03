La prima presidente donna della Namibia ha prestato giuramento

Ha giurato come prima presidente della Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72enne che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e in precedenza di vicepremier e ministra di vari dicasteri. La donna milita da quando aveva 14 anni nel partito Swapo, che guida il Paese africano dalla sua indipendenza nel 1990. Il presidente uscente, l'83enne Nangolo Mbumba, ha passato il testimone nella cerimonia che è coincisa con i 35 anni di indipendenza della Namibia. Applausi e ovazioni hanno accolto il giuramento di Nandi-Ndaitwah, popolarmente nota come NNN. "Non sono stata eletta perché donna ma per merito", ha dichiarato. "Come donne, non dovremmo chiedere di essere elette in posizioni di responsabilità perché siamo donne, ma perché siamo membri capaci della società", ha continuato. Nandi-Ndaitwah ha vinto le elezioni di novembre con il 58% dei voti.