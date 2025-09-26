La nota della Farnesina: "L'iniziativa della Flotilla è sconsigliata"

La nota della Farnesina è chiara e recita testualmente: "Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della Flotilla di consegnare gli aiuti in un porto neutrale" scrive il ministero degli Esteri. "Offriremo assistenza a chi deciderà di fermarsi in Grecia e tornare in Italia, aggiunge. Ma quanti proseguono sappiano che l'iniziativa è sconsigliata. Chi la intraprende si assume in proprio tutti i rischi e sotto la sua personale responsabilità", avverte il ministero. Di più: l'invio in zona di una nave militare italiana serve a eventuali necessità di soccorso in mare, ma non per difesa oppure offesa sul piano militare. Avviso ai naviganti della Flotilla che arriva poche ore dopo l'alert in Parlamento del ministro della Difesa, Crosetto: "E noi non siamo in grado, una volta usciti dalle acque internazionali ed entrati nelle acque di un altro Stato, di garantire la sicurezza". Oltre all'Italia, anche la Spagna ha spedito la nave militare Furor - salpata stamane - con l'identica specifica che potrà essere impegnata solo per il salvataggio e non per la scorta militare. Flotilla intanto tira dritto, annuncia che si prepara a lasciare le coste greche per l’ultima tratta del viaggio, quella direttamente verso Gaza. Respinta la proposta italiana di lasciare a Cipro gli aiuti che le navi trasportano per farli arrivare in modo sicuro alla popolazione della Striscia, ma resta un canale di mediazione aperto con la Cei. La tensione cresce e proprio per questo non viene esclusa l’estrema possibilità di una sorta di filtro navale, guidato dall’Italia. Una zona cuscinetto che prima di lasciare le acque internazionali si frapponga tra le barche della Flotilla e le unità israeliane. L'ultima carta, in caso di escalation.