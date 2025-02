La malattia rarissima di Samuele, i genitori: "È il dolore più grande che si possa provare nella vita"

Oloprosencefalia semilobare: una malattia rarissima che colpisce 1 bambino ogni 16mila. Una sorte toccata al piccolo Samuele, oggi 8 anni, e di riflesso ai suoi genitori che, dal primo giorno, non hanno mai smesso di accudirlo. Un quadro clinico drammatico, che lega il presente di Samuele alla terapia del dolore. Il padre: “Bastava un’ecografia e per evidenziare questa malformazione, per questo abbiamo un procedimento nei confronti del ginecologo”.