La fontana nel giardino della Casa Bianca a Washington si illumina di verde in occasione di San Patrizio: il verde è infatti il colore che caratterizza la ricorrenza per il Santo patrono dell'Irlanda. I festeggiamenti per il St. Patrick's Day nella residenza presidenziale americana si svolgono fin dalla presidenza Truman, ma il primo a rendere verde la fontana è stato Barack Obama.