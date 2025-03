La deputata trans Sarah McBride presentata come "mister": lite e seduta rinviata

Durante un'audizione alla Camera degli Stati Uniti, il repubblicano Keith Self ha introdotto Sarah McBride, prima donna transgender nella storia degli Stati Uniti a essere eletta alla Camera, chiamandola mister. E' intervenuto il democratico William Keating: "Lei non ha alcuna decenza ed è fuori luogo", ha detto a Keith Self, invitandolo a ripresentare la collega nel modo corretto. In risposta il repubblicano ha rinviato la seduta.