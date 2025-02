Un cittadino colombiano è stato arrestato all’aeroporto di Cartagena mentre cercava di salire su un volo per Amsterdam con 19 capsule di cocaina nascoste in testa sotto un parrucchino. La polizia ha diffuso le immagini dell’operazione, mostrando il recupero della droga, per un valore di oltre 10mila euro. Il sequestro ha impedito la distribuzione di più di 400 dosi sul mercato internazionale.