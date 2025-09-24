L'Italia sommersa dal maltempo, i danni non si contano

L'emergenza è particolarmente critica nella zona del Lago di Como, esondato per ben due volte in 48 ore. Le riprese aeree mostrano l'acqua che invade le piazze e la linea ferroviaria interrotta in alcuni tratti. . A Blevio, è stata un'altra notte di paura con frane, colate di fango e sfollati. Una voragine impressionante si è aperta sulla provinciale 38 tra Cantù e Alzate Brianza, mentre a Carimate decine di pannelli solari sono stati distrutti da una tempesta. Problemi anche nel Varesotto, a Bisuschio, dove sui muri del garage i segni lasciati dall’ondata di fango sono a più di un metro da terra. La statale tra Monza e Saronno è completamente sommersa.