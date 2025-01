"Consideriamo l’Italia un paese veramente importante per il Mediterraneo. Certo ci sono la Spagna, la Grecia, la Francia ma ho pensato che la cosa migliore, in questo momento, fosse andare per primo in Italia". Lo ha detto ai microfoni di Tgcom24 Dubravka Šuica, commissaria europea per il Mediterraneo. "L'Albania è un buon modello al quale- dice -ci ispiriamo".