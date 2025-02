L'Europa accelera sulla difesa comune

Decisivo il fattore Trump: l'Europa punta a un sistema di difesa efficace, a partire dallo scudo nucleare, per non dipendere più dagli Stati Uniti. Un retroscena pubblicato dal Financial Times, rivela che i Paesi europei e la Gran Bretagna starebbero studiando un fondo per rinnovare e rafforzare l'arsenale in un programma di difesa comune. Un progetto in fase avanzata, che potrebbe essere discusso, già questa settimana, a margine del G20 che si terra a Città del Capo. La Polonia parla espressamente di una sorta di banca del riarmo.