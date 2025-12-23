Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Fermata Londra

L'arresto di Greta Thunberg

Partecipava ad una manifestazione pro-Pal

23 Dic 2025 - 16:14
01:06 

Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia londinese mentre partecipava a una manifestazione pro-Pal. L’arresto è stato filmato dagli  organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo uno sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito. La polizia britannica ha dichiarato di aver arrestato una “donna di 22 anni per aver tenuto in mano un oggetto (un cartello) a sostegno di un’organizzazione illegale senza fornire il suo nome”.

londra
greta thunberg