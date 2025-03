L'anno record dell'influenza, contagi raddoppiati

L'influenza ha registrato un anno record di contagi in Italia, con oltre 13 milioni di persone colpite, di cui circa un milione solo a Roma. I bambini sono i più colpiti, con quasi la metà dei pazienti sotto i 15 anni. Nonostante i vaccini abbiano ridotto i problemi per gli over 65, l'incidenza è ancora alta, soprattutto tra i bambini sotto i 5 anni (28,74 casi ogni mille) e tra i 5 e i 14 anni (14,97 casi). Le regioni più colpite sono Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. La curva dell'influenza sta lentamente scendendo, ma l'epidemia non è ancora terminata.