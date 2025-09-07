Logo Tgcom24
RAID RUSSO

Kiev, fumo dal palazzo del governo

Nelle scorse ore pesante raid russo sulla capitale ucraina

07 Set 2025 - 08:18
01:56 

 Il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev, sono stati danneggiati dall'attacco russo, ha dichiarato la premier ucraina Yulia Svyrydenko.  

