Kata, su un peluche della bimba riscontrate quattro tracce di Dna

E mentre gli investigatori sono in attesa di capire a chi appartiene quel patrimonio genetico, ultimo tentativo di chi indaga prima di arrivare all'archiviazione, Katherine in questi mesi ha chiesto nuovamente agli ex occupanti dell'Astor di aiutarla a scoprire la verità: "Non è possibile che nessuno abbia visto, erano tanti quel giorno, qualcuno sa e non dice la verità".