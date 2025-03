Israele, parlano le donne sopravvissute al massacro del 7 ottobre

Hadar e Yuval hanno 28 anni. Quel terribile 7 ottobre sono sopravvissute al massacro del Nova Festival: 364 morti e diverse persone prese in ostaggio da Hamas. Il male assoluto, dicono le giovani donne, raccontando la loro storia di fuga e terrore in un incontro organizzato a Roma dall'Ambasciata israeliana e dall'Unione Comunità ebraiche italiane. L'emozione è forte, ma ripetono, siamo la voce di chi non può parlare. Soprattutto le donne, stuprate, brutalizzate, uccise. Spesso di fronte alle famiglie.