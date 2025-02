Israele-Gaza, tregua appesa a un filo

Hamas manda una sua delegazione al Cairo per colloqui sulla tregua, poco dopo aver minacciato di sospende il rilascio degli ostaggi israeliani previsto per sabato "fino a nuovo avviso" e aver accusato Israele di non adempiere agli obblighi dell'accordo. Le minacce di Trump sulla liberazione degli ostaggi "non fanno altro che complicare ulteriormente le cose", affermano i fondamentalisti. Le sue parole sullo sfollamento dei palestinesi sono "razziste e un appello alla pulizia etnica". Hamas fa sapere che "la porta resta aperta" per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio prigionieri, ma, aggiunge, Israele deve "adempiere ai propri obblighi". Per lo Stato ebraico si tratta di una "totale violazione" del cessate il fuoco.