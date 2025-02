Israele, folla in strada per i funerali dei piccoli Bibas

Con bandiere, palloncini arancioni e cartelli con la scritta 'perdonateci', decine di migliaia di israeliani si sono allineati lungo le strade durante i funerali dei fratellini Bibas e della loro madre, uccisi durante la prigionia nella Striscia di Gaza. Yarden Bibas, l'ostaggio israeliano tornato vivo dalla prigionia a Gaza, in uno straziante elogio funebre al funerale della moglie Shiri e dei due figli Ariel e Kfir, ha chiesto "scusa" per non essere "riuscito a proteggere tutti voi".