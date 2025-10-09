Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
ACCORDO DI PACE

Israele, decisiva la riunione del governo

La riunione chiude una lunga giornata di incontri e telefonate. Ben Gvir vota contro

di Simone Cerrano
09 Ott 2025 - 22:35
01:33 

E' con il via libera della Knesset che si vedranno gli affetti concreti della firma dell’accordo, arrivata nel centro congressi di Sharm el-Sheikh, 

video evidenza