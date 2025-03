Isernia, nascondeva in auto 11 tartarughe rare: scoperto e denunciato

La Guardia di finanza di Isernia, nel corso di un servizio di controllo su strada, ha scoperto all’interno di un’auto e sequestrato 11 tartarughe "Testudo Hermanni", il cui commercio, trattandosi di specie a rischio estinzione, è vietato dalla Convenzione Internazionale di Washington (Cites). Dai successivi approfondimenti, le tartarughe sono risultate essere state illegalmente importate dalla Grecia. Il proprietario dell’auto è stato denunciato per illecita importazione di animali in via di estinzione.