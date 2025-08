Ischia, donna lava i piatti con il detersivo in mare: bufera sui social

Indignazione e polemiche a Sant’Angelo, Ischia, dove una donna è stata ripresa mentre lavava stoviglie con il detersivo direttamente in mare. Il video, diventato virale sui social, mostra la signora seduta sul pozzetto di poppa della sua imbarcazione mentre deterge bicchieri e piatti, utilizzando un noto marchio di detersivo per piatti. Dopo il lavaggio, le stoviglie vengono sciacquate prima in acqua salata, poi con un doccino di acqua dolce. A denunciare l’episodio è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso le immagini ricevute da alcuni cittadini. "Siamo indignati per i comportamenti di alcune persone che non hanno alcun rispetto per il mare – scrive Borrelli sui social –. Purtroppo c'è ancora poca consapevolezza ambientale".