Iran pronto a lanciare "2mila missili verso Israele"

È in corso e in piena crescita l'escalation militare che sta già trasformando gli attacchi reciproci tra Israele e Iran in una vera guerra. "L'azione contro gli aggressori continuerà", fanno sapere fonti di Teheran. L'esercito della Repubblica islamica è pronto a lanciare "circa 2mila missili verso Israele in futuri attacchi, senza una scadenza temporale", fanno trapelare funzionari militari.