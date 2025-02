Intesa Usa-Kiev sulle terre rare, venerdì la firma?

Tutto ha un prezzo: la pace in Ucraina che Washington sta trattando con Mosca passa dall'accordo sullo sfruttamento delle terre rare di Kiev, ormai in dirittura d'arrivo. Trump intende recuperare così gli aiuti economici statunitensi forniti in questi tre anni di guerra. Venerdì Zelensky sarà alla Casa Bianca, si dice, per firmare il testo. È la nuova via pragmatica - come lui stesso la definisce - per assicurarsi la sicurezza militare americana.