Inseguimento da film a Parigi, auto rubata si schianta:13 feriti

Caos nel cuore di Parigi, nei pressi della stazione di Montparnasse, dove un rocambolesco inseguimento della polizia si è concluso con un maxi incidente.Tutto è iniziato quando un'auto con due persone a bordo ha ignorato l'alt della polizia, accelerando per sfuggire al controllo. La fuga si è trasformata in una corsa spericolata per le strade della capitale, culminata con lo schianto del veicolo contro un palo. Nel tentativo di bloccare i fuggitivi, tre auto della polizia, lanciate ad alta velocità, si sono scontrate tra loro, finendo in un groviglio di lamiere. Il bilancio è di 13 feriti, tra cui 10 agenti, nessuno in pericolo di vita.