Indonesia, migliaia di persone si preparano al capodanno lunare

A Solo City, in Indonesia, migliaia di persone hanno assistito agli spettacoli messi in scena durante il festival Grebeg Sudiro, che si tiene come preludio al capodanno lunare, che quest'anno cade il 29 gennaio, dando il benvenuto all'anno del serpente. La gente porta offerte note come "gunungan", tra cui dolci cinesi ammucchiati a forma di montagne, che vengono fatti sfilare per le strade seguiti da artisti cinesi e giavanesi.