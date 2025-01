India, pellegrini si riuniscono per il Kumbh Mela: bagno nel fiume sacro Sangam

I devoti indù fanno il bagno nel fiume sacro Sangam durante il Maha Kumbh Mela ad Allahabad, in India. Il Kumbh Mela nel 2025 è un Maha Kumbh, che è un'importante festa indù celebrata una volta ogni 144 anni a Prayagraj (Allahabad). In programma dal 13 gennaio al 26 febbraio 2025, attira milioni di devoti per il bagno rituale alla confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati, segnando un'occasione spirituale unica con un significato maggiore rispetto al normale Kumbh Mela.